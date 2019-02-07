Из Италии экстрадируют россиянина по обвинению в хищении земель на 570 млн руб.

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Италия приняла решение о выдаче российского бизнесмена Ильи Шермана, обвиняемого в хищении земель в Одинцовском районе Подмосковья на 570 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По согласованию с итальянской стороной передача гражданина России планируется завтра, 8 февраля 2019 года", - сказал он в видеоканале "Эфир".

Как полагает следствие, в 2010 году Шерман и другие лица решили похитить земельные участки в Одинцовском районе Московской области, находящиеся в федеральной собственности.

С этой целью, отметил Куренной, "они создали видимость приобретения недвижимости на указанных землях и использования участков целиком - тем самым они фиктивно получили исключительное право на приобретение земельных участков, предусмотренное статьей 36 Земельного кодекса РФ".

В результате этих действий "Шерман и его соучастники путем обмана приобрели в собственность два земельных участка площадью 174 488 кв. м". Общая стоимость похищенного превысила 568 млн рублей. Тем самым был причинен ущерб Российской Федерации на указанную сумму.

В дальнейшем злоумышленник скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.

После того, как россиянин был обнаружен в Италии, Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года направила в компетентные органы этой страны запрос о выдаче Шермана для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Министр юстиции Италии 24 января 2019 года принял решение о его экстрадиции в Россию.

Доставку Шермана на территорию России будут осуществлять Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России.

Расследование данного уголовного дела ведет ГСУ СК России по Московской области, добавил Куренной.