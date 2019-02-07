Брянец распилил и сдал на металлолом водонапорную башню

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту кражи водонапорной башни в деревне Издежичи Жирятинского района, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Отмечается, что трехметровая башня весом в две тонны раньше использовалась для обслуживания деревенской фермы, но после закрытия сельхозобъекта долго не эксплуатировалась, оставаясь на балансе местной администрации.

"Полицейские вышли на 29-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина признался, что давно присматривался к бесхозной, по его мнению, конструкции. Он распилил башню и на грузовике довез до пункта приема металлолома",- говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.