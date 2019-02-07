У бывшего главы подмосковного Фрязино изъяли квартиру в доход государства

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура добилась взыскания в пользу государства имущества, приобретенного женой главы подмосковного Фрязино на неподтвержденные доходы.

"В Савеловский районный суд Москвы ранее было направлено исковое заявление об обращении в доход государства трехкомнатной квартиры в центре столицы стоимостью 26 млн рублей, которая была приобретена в 2015 году супругой главы одного из городских округов Московской области", - сказал прокурор Московской области Алексей Захаров в пятницу на итоговой коллегии ведомства.

Решением суда в январе 2019 года исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

При этом, отметил он, "доводы о приобретении данного объекта недвижимости за счет собственных накоплений и заемных средств были документально опровергнуты прокуратурой".

Источники "Интерфакса" сообщили, что речь идет о квартире супруги теперь уже экс-главы подмосковного Фрязино Игоря Сергеева. По данным СМИ, 20 декабря прошлого года он подал заявление об уходе по собственному желанию.

Всего, по данным областной прокуратуры, в прошлом году в суды было направлено 39 исков о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции на сумму 461 млн рублей.