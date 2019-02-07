Минэкономразвития предложило разрешить отзывать согласие на обработку персональных данных

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России необходимо создать электронную систему, которая позволит гражданам управлять согласиями на обработку персональных данных, считает заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

"Сейчас гражданин может дать согласие на использование персональных данных, но не может отследить, что с ними дальше происходит и не может отозвать согласие, которое он кому-либо дал. Мы считаем, что должна быть создана электронная система, которая позволит управлять согласиями на обработку персональных данных. Это даст возможность понять, у кого такие разрешения есть, отозвать согласия и вообще получить информацию, что о тебе знает государство", - сказал Шипов на конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП" в Ставрополе в четверг.

По его словам, такая система должна стать дополнением к разрабатываемому законопроекту о работе с персональными данными.