Возбуждено дело о массовой драке со стрельбой в Ростове-на-Дону

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после происшествия со стрельбой в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону, где один человек погиб и один пострадал, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и лица, которые причастны к нему. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что вечером в четверг в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошел конфликт между двумя группами мужчин, который перерос в драку со стрельбой. Один человек погиб и один был госпитализирован в тяжелом состоянии. В драке принимали участие более десяти человек.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону подтвердила факт конфликта в одном из районов города без уточнения обстоятельств произошедшего.