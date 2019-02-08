В ОНК сообщили об ухудшении здоровья обвиняемого по делу "МРСК Центра"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о существенном ухудшении здоровья одного из фигурантов уголовного дела о хищении 240 млн рублей у ОАО "МРСК Центра".

"Александр Пивоваров содержится в СИЗО более 3,5 лет? и за это время у него обострился ряд хронических заболеваний, он стал инвалидом третьей группы", - сказал Мельников "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, за время его ареста, 53-летнему предпринимателю "более 20 раз вызывали в суды "скорую помощь", которая оказывала реанимационные мероприятия".

"Несмотря на то, что Пивоваров постоянно находится на контроле у медицинских работников, необходимую медпомощь получить в условиях изолятора он не может. В связи с этим, я обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой провести проверку и при возможности вмешаться в ситуацию", - добавил Мельников.

По версии следствия, управляющий директор ОАО "Белгородэнерго" Виктор Филатов, руководитель ОАО "КорСсис" Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также их соучастники Александр Пивоваров и Алексей Зеленский причастны к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО "Курскэнерго" и "МРСК Центра" (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО "КорСсис", в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.

Судебный процесс в отношении обвиняемого проходит в Мещанском суде Москвы.