ОНК попросил генпрокурора защитить права тяжелобольного фигуранта дела "МРСК Центра"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой вмешаться в ситуацию с транспортировкой в суд тяжелобольного фигуранта уголовного дела о хищении 240 млн рублей у ОАО "МРСК Центра".

"В адрес столичного ОНК поступило обращение адвоката содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Москве инвалида 3 группы Александра Пивоварова, жизни и здоровью которого, со слов защитника, угрожает опасность в результате ежедневного этапирования в суд. В связи с этим я прошу Генпрокуратуру провести проверку, указанных в обращении доводов и принять меры для сохранения жизни и здоровья гражданина, а также взять указанную ситуацию на контроль", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК, замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса" Иван Мельников.

По его словам, в обращении адвокат обращает внимание, что работники СИЗО не обследуют подозреваемого инвалида должным образом на предмет возможности вывоза из учреждения.

Кроме того, Мельников отметил, что в адрес ОНК регулярно поступают обращения от арестованных граждан, которые жалуются, что во время их транспортировки в суд по много часов проводят в конвойном транспорте, где, как правило "превышен лимит наполнения, плохо работает вентиляция, накурено и душно".

"Ранее в СИЗО был случай, когда поступала, но игнорировалась жалоба гражданина, который также являлся инвалидом и при ежедневных выездах в суд состояние его здоровья ухудшилось. Все закончилось в прошлом году летальным исходом", - резюмировал Мельников.

Бывшие управляющий директор ОАО "Белгородэнерго" Виктор Филатов, руководитель ОАО "КорСсис" Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также их соучастники Пивоваров и Алексей Зеленский обвиняются в причастности к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО "Курскэнерго" и "МРСК Центра" (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО "КорСсис", в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.

По данным "Ассоциации защиты бизнеса" предприниматели находятся в СИЗО уже 44 месяца. В конце марта уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил генпрокурору Чайке список бизнесменов, которые долгое время содержатся под стражей по экономическим преступлениям. В список вошли восемь предпринимателей, в том числе фигурант так называемого "дела белгородских энергетиков" Пивоваров.