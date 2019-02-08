В квартире жительницы Уфы поймали устроившую погром куницу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Куница забралась через систему вентиляции в квартиру в центре Уфы, спасатели поймали зверька и выпустили на свободу, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города в пятницу.

"Жительница квартиры услышала странный шум на кухне и обнаружила в помещении погром: гипсовая вентиляционная решетка валялась на полу разбитая вдребезги, были перевернуты банки, цветочные горшки и кастрюли. (...) Непонятный зверек (...) прошмыгнул в жилую комнату", - говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина испугалась, что животное может быть бешеным, и позвонила в службу спасения.

Через 15 минут приехавшие спасатели поймали зверька - это оказалась куница. Животное вывезли в лесополосу и отпустили.

Как отметили в управлении гражданской защиты, уфимские спасатели уже не раз отлавливали куниц, которые пробирались в жилые дома.