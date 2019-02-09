Источник сообщил о кадровой ротации в московском главке Следственного комитета

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кадровая ротация предстоит в ближайшее время в руководстве московского главка Следственного комитета (СК) в связи с расследованием уголовного дела о потасовке со стрельбой в комплексе "Москва-Сити" осенью 2017 года, в результате которой погиб один человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, ряд высокопоставленных следователей Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве, в том числе руководитель одного из отраслевых управлений, увольняются "по собственной инициативе".

Источник не уточнил конкретных имен офицеров следствия.

Это увольнение связано с расследованием уголовного дела о перестрелке в ноябре 2017 года в комплексе "Москва-Сити", в результате которой шесть человек получили огнестрельные ранения, а один скончался, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "качество расследования оставляло желать лучшего, в ходе его проведения менялся состав обвиняемых, что заставило усомниться в объективности следователей".

"В связи с этим, ряду сотрудников ГСУ было указано на их несоответствие занимаемым должностям и предложено уволится по собственной инициативе, что они и сделали", - сказал источник.

Он добавил, что заявления будут рассмотрены в ближайшее время.

"Интерфаксу" не удалось получить комментарий официальных представителей Следственного комитета по этой ситуации.

Как сообщалось, вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса "Москва-Сити" между неустановленными посетителями, сотрудниками ЧОП и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате шесть человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, один из них скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

22 ноября Пресненский суд Москвы отправил под арест двух фигурантов этого дела - Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова.

С тех пор о каких-либо этапах расследования этого инцидента официальные представители правоохранительных органов не сообщали.