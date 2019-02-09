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Драка в самарской колонии стала поводом для возбуждения уголовного дела

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту потасовки, произошедшей накануне вечером в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления.

"Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа. Устанавливаются подозреваемые, обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие", - говорится в сообщении.

Комиссия сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправлена в Самару для проведения служебной проверки.

Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова сообщила "Интерфаксу", что число пострадавших в результате конфликта в колонии увеличилось до 17 человек, все они госпитализированы.

Как сообщалось, в пятницу, 8 февраля, в исправительной колонии №5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В результате конфликта там были подожжены матрасы и одеяла.

Теги: Самара, ФСИН

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Драка в самарской колонии стала поводом для возбуждения уголовного дела

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