В России

В городе Оха на Сахалине загорелся торговый центр

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Одноэтажный торговый центр "Океан" загорелся в городе Оха на Сахалине, сообщило ГУ МЧС региона.

"В тушении задействованы 15 человек и пять единиц техники Охинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Уточняется, что к моменту прибытия пожарных все посетители торгового центра (21 человек) покинули его самостоятельно. Площадь возгорания на момент прибытия спасателей составила 30 кв. м.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление, горел потолок на первом этаже на площади 30 кв. метров", - отмечается в сообщении.

Общая площадь ТЦ составляет 1 тыс. кв. м.

Теги: Сахалин, Оха
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