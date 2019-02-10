"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа на Су-30СМ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пилотажная группа ВКС России "Русские Витязи" отрабатывает новую фигуру высшего пилотажа для демонстрации на авиасалонах, сообщил телеканал "Звезда".

"Кульминацией стал показ совершенно новой фигуры - роспуск после набора высоты. Если раньше самолеты "четверкой" заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх, и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны "большим цветком", - говорится в материале телеканала.

"Звезда" показала кадры тренировки "Русских Витязей" на авиабазе в подмосковной Кубинке, где экипажи истребителей Су-30СМ показали классические фигуры высшего пилотажа, а также отработали новую.

"Четверка Су-30СМ показала плавные заходы. Затем пилотаж стал жестче: летчики продемонстрировали "горку" с разворотом, синхронную "бочку", а после - совместную "петлю Нестерова", - сообщил телеканал.

По его данным, в будущем эти фигуры будут показаны на новых авиасалонах, "однако каким будет окончательный их рисунок - пока неизвестно".