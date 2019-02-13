Заказчица неудавшегося убийства в Нижнем Новгороде не смогла через суд взыскать деньги с исполнителя

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Нижнего Новгорода заочно отказал в удовлетворении иска заказчицы убийства, требовавшей взыскать долг с исполнителя преступления.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает в среду, что в 2016 году местная жительница из неприязни решила убить своего бывшего сожителя.

В качестве исполнителя преступления она выбрала своего ранее судимого знакомого, предложив ему вознаграждение в 150 тыс. рублей, а затем передав аванс в 86 тыс. рублей.

Получивший деньги мужчина нашел соучастника, пообещав ему вторую часть вознаграждения, но тот, не желая совершать преступление, обратился в правоохранительные органы.

В январе 2017 года в ходе оперативных мероприятий заказчица неудавшегося убийства была задержана. После осуждения в прошлом году она обратилась в суд с иском к нанятому ею исполнителю о взыскании долга.

"Истец просила суд взыскать сумму долга в размере 86 тыс. рублей, так как он не довел преступление до конца и потерпевший остался жив", - говорится в сообщении.

Однако суд установил, что подача заявления о взыскании денег, переданных в качестве аванса за совершение преступления, "является недобросовестным поведением истца, учитывая, что стороны знали о том, что совершают противозаконные действия", и отказал в удовлетворении требований.