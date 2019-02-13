Минюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минюст РФ разъяснил, что инициатива по содержанию родителями совершеннолетних детей, обучающихся на очном отделении в учебных заведениях, может коснуться только детей из неполных семей.

"Основной адресат предлагаемой инициативы - это совершеннолетние трудоспособные дети из неполных семей, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в сообщении, размещенном в среду вечером на сайте ведомства.

О том, что в России могут обязать родителей содержать совершеннолетних студентов, заявил ранее глава Минюста Александр Коновалов.

"В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - сказал Коновалов в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки", - отмечается в вечернем комментарии Минюста РФ.

Как разъяснили в ведомстве, "сейчас фактически все расходы по содержанию совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме, возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя".

"Учитывая, что в настоящее время общепринятый период обучения детей выходит за пределы 18 лет, возникает системная диспропорция в несении расходов на содержание ребенка, что негативно отражается на качестве и так непростой жизни неполной семьи", - отметили в Минюсте.

В ведомстве заявили, что в Минюст РФ "поступает множество обращений граждан, являющихся родителями в неполных семьях, с просьбой закрепить в Семейном кодексе РФ обязанность родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, поскольку у таких лиц отсутствует возможность одновременно работать и получать образование".

В Минюсте РФ подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

"Конкретные параметры инициативы еще будут определяться, в том числе с учетом результатов широкого общественного и экспертного обсуждения. В настоящее время окончательное решение по данному вопросу не принято, подготовка соответствующего проекта нормативного правового акта не осуществляется", - говорится в сообщении ведомства.

Миннауки о стипендиях

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на днях заявил в интервью "Российской газете", что не видит смысла в увеличении в России стипендиального фонда.

"Система стипендий сегодня достаточно гибкая. Очень много возможностей передано в сами вузы. Есть стипендии президента и правительства РФ, именные стипендии, стипендия президента РФ для обучения за рубежом и т.д. Поэтому не уверен, что нужно увеличивать стипендиальный фонд. Все-таки это один из факторов мотивации. Есть система показателей, при достижении которых можно рассчитывать на более высокий уровень поддержки. Есть возможности и у будущих работодателей предлагать свои стипендии. Все зависит от того, насколько активен сам студент", - считает Котюков.

Как отмечает издание, в среднем студенты в России сегодня получают около 3 тысяч рублей, "самые активные и умные - 10-20 тысяч, но таких очень мало", а в советские времена стипендия была от 42 до 55 рублей - "по тем временам очень приличные деньги".