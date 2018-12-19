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Кремль попросит Кожемяко заняться проблемой белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Кремль намерен обратиться к избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться проблемой косаток и белух, находящихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморском крае, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем в виду обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, чтобы он этим позанимался", - сказал Песков.

При этом он добавил, что, как выяснили в Кремле, "у нас, к сожалению, законодательно такой вылов белух никак не запрещен, он никак не регулируется". "Их, оказывается, можно вылавливать сколько угодно, этих китов, чтобы затем перепродавать в другие страны в океанариумы", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков сказал, что президенту РФ пока неизвестно об обращении актрисы и члена консультативного совета Международного фонда защиты животных Памелы Андерсон, которая попросила Путина остановить отлов диких морских млекопитающих для океанариумов. В своем обращении она выражает надежду на скорейшее освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Пресс-секретарь президента РФ в связи с этим признал, что в Кремле известно о ситуации в Приморье, где "действительно находится огромное количество косаток и белух, которые были выловлены для последующей перепродажи в океанариумы, в том числе в Китай".

"Защитники животных, особенно на Дальнем Востоке, уже достаточно давно бьют тревогу. По каким-то коммерческим соображениям это было оспорено в суде, и эти животные сейчас находятся в арестованном состоянии, то есть их нельзя выпустить из этих водных участков - мест для передержки, а они должны двигаться, то есть фактически они там замерзают", - рассказал Песков.

"Мы знаем, что эта тема обсуждается достаточно давно и что правозащитники бьют тревогу", - подчеркнул он.

Завершая, как он выразился, "лирическое отступление", пресс-секретарь президента добавил, что "это, наверное, вопрос законотворческой инициативы тех, кто разделяет точку зрения защитников животных".

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Теги: Приморский край

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