Против жителя саратовского Балаково завели дело за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали жителя города Балаково, пытавшегося дать крупную взятку их коллеге, сообщает пресс-служба управления в пятницу.

По данным ведомства, взятку в 500 тыс. рублей пообещал сотруднику УФСБ отец местного предпринимателя.

Тот заключил договор с Балаковским филиалом "Саратовмелиоводхоза" на демонтаж мелиоративных труб, но трубы похитил для продажи. Предполагалось, что за денежное вознаграждение сотрудник УФСБ прекратит проверку по факту кражи государственного имущества.

Отец предпринимателя был задержан при передаче первой части взятки в 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 291 (дача взятки должностному лицу в крупном размере) УК РФ.

Мера пресечения пока не избрана.