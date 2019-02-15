Здание в Красноярске, где накануне произошел взрыв, было построено незаконно

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом в Красноярске, в котором накануне в результате взрыва погибли два человека, является самостроем, в 2016 году суд постановил его снести, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилые помещения, по сути, является самостроем, и в 2016 году судом вынесено решение о его сносе", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что двое из трех собственников строения в настоящее время доставлены к следователю для допроса в рамках уголовного дела.

Взрыв бытового газа в баллоне произошел в Красноярске в трехэтажном 30-квартирном жилом доме по адресу: улица Кандагарская, 3, 14 февраля около 21:00 по местному времени в квартире на втором этаже. В доме проживали 20 человек. В результате взрыва разрушены шесть квартир и десять повреждены частично. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.