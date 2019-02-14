Взрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартир

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Шесть квартир было разрушено взрывом бытового газового баллона в 3-этажном частном доме в Красноярске. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по краю Алексей Богданов.

"В квартире на втором этаже трехэтажного 30-квартирного жилого дома, произошел хлопок бытового газа в баллоне. В результате хлопка разрушено 6 квартир, частично пострадали 10 квартир", - сказал Богданов.

Он уточнил, что в доме всего проживали 20 человек.

В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются, однако их осложняют строительные конструкции кровли, которые нависли над местом обрушения. К месту направлена инженерная техника специализированной пожарно-спасательной части Красноярска, отмечают в МЧС.

Ранее сообщалось о взрыве газа в трехэтажном жилом доме, который спровоцировал множественные разрушения на втором и третьем этажах. Было спасено 12 человек, из них двое детей. Во время работ на месте происшествия под завалами было найдено тело женщины. Ее личность уточняется.

Эвакуированные жители дома размещены в городском социальном центре "Родник"

В СКР возбуждено уголовное дело после разрушения дома о причинении смерти по неосторожности.