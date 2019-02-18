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В Красноярске задержали собственника дома, частично разрушенного взрывом газа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Задержан собственник незаконно построенного дома в Красноярске, 14 февраля частично разрушенного в результате взрыва газового баллона, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в июле 2013 года житель Красноярска приобрел 1/3 доли земельного участка, а также недостроенный двухэтажный дом, рассчитанный на пять комнат, с гаражом, мастерской и подвалом.

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"Однако на указанном земельном участке гражданин возвел самовольную постройку - многоквартирный жилой дом. Разрешение на строительство на данном земельном участке владелец не получил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда собственник был обязан снести самовольную постройку, однако это решение он не исполнил.

Собственник здания задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его заключении под стражу.

Взрыв бытового газа в баллоне произошел 14 февраля в Красноярске в трехэтажном 30-квартирном жилом доме. В здании проживали 20 человек. В результате взрыва разрушены шесть квартир и десять повреждены частично. На месте происшествия во время разбора завалов были найдены тела двух человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Также в ходе расследования в отношении одного из собственников возбуждено уловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Теги: Красноярск

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