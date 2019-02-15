Число погибших при взрыве газа в Красноярске выросло до двух

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске стали два человека, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Два человека погибли", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее сообщалось об одной погибшей.

Взрыв бытового газа в баллоне произошел в Красноярске в трехэтажном 30-квартирном жилом доме по адресу: улица Кандагарская, 3, около 21:00 по местному времени в квартире на втором этаже. В доме проживали 20 человек. В результате взрыва разрушены шесть квартир и десять повреждены частично. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.