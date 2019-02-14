Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Перекрытия в трех квартирах обрушились в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

Между тем другой источник сообщил о спасении 12 человек. По его словам, взрыв произошел вечером в четверг в трехэтажном доме на Кандагарской улице.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили сообщение о взрыве бытового газа. "14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС РФ агентству заявили, что взрыв газа спровоцировал разрушения на втором и третьем этаже здания. Там также отметили, что среди 12 спасенных жильцов двое детей. Погибших и пострадавших предварительно нет.

Источник в службе "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что никто из спасенных жильцов дома за медицинской помощью не обратился. "Однако, предстоит проверить обрушившиеся квартиры. В них могут быть люди", - сказал источник.

Сообщается, что экстренные службы проверяют информацию об одном человеке, который может находиться под завалами на месте взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже.