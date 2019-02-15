Крыша двухэтажного дома в Самаре рухнула под тяжестью снега

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Крыша многоквартирного двухэтажного дома в историческом центре Самары рухнула под тяжестью накопившегося снега в пятницу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В результате накопления снежных масс произошло обрушение 20 кв. метров кровли дома на улице Водников, 31", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, несущие конструкции дома не повреждены, из дома в целях безопасности эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу рухнула крыша аварийного дома дореволюционной постройки в другом городе Самарской области - Сызрани. Жильцы не пострадали, власти Сызрани обещают предоставить им новое жилье.