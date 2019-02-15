Объявившие голодовку осужденные "Владимирского централа" потребовали встречи с членом СПЧ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Осужденные "Владимирского централа", объявившие голодовку, выдвинули требование - встречу с членом СПЧ Андреем Бабушкиным, сообщила в своем письме Совету по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ региональный омбудсмен Людмила Романова.

"Единственное требование, которое выдвинули осужденные, - это посещение их членом СПЧ Бабушкиным", - сообщается на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

В свою очередь сам Бабушкин сообщил, что в ближайшее время хотел бы посетить тюрьму.

"Сейчас до меня дошла информация, что трое осужденных порезались, трое осужденных объявили голодовку, и они требуют, чтобы к ним приехал или я, или генеральный прокурор. Эту информацию я довел до руководства ФСИН России, и, наверное, если голодовка будет снята, то в ближайшее время я хотел бы выехать в эту тюрьму и посетить ее", - приводится в сообщении комментарий Бабушкина.

При этом, по его словам, к нему постоянно поступали жалобы из "Владимирского централа". "То на давление. То на какие-то неправомерные действия, связанные со взысканиями, то с постановкой на профилактический учет", - уточнил Бабушкин.

Как сообщалось, уполномоченный по правам человека во Владимирской области Романова посетила "Владимирский централ" после информации о голодовке заключенных. Омбудсмен заявила, что состояние их здоровья не вызывает опасений.

Также во время посещения тюрьмы она посмотрела записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие ситуации, когда заключенные получили телесные повреждения. "Там несколько есть ситуаций. Есть межличностные конфликты, есть и другие ситуации", - сказала Романова, не раскрыв подробностей.

В то же время она отметила, что заключенные, объявившие голодовку, отказались говорить с уполномоченным по правам человека, они ждут визита генпрокурора РФ Юрия Чайки и московских правозащитников.

Также сообщалось, что 11 февраля в дневное время от троих осужденных "Владимирского централа" поступили устные заявления об отказе от приема пищи. По данным регионального УФСИН, осужденные требуют послаблений режима.

В свою очередь правозащитники заявили, что один из заключенных перед голодовкой подвергался избиениям и угрозам со стороны сотрудников "Владимирского централа". После этого, по версии правозащитников, заключенный объявил голодовку.