"Владимирский централ" отремонтируют по решению суда

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Во Владимире Фрунзенский районный суд обязал администрацию ФКУ Т-2 УФСИН по Владимирской области ("Владимирский централ") провести ремонт в ряде помещений, сообщила прокуратура региона.

Ранее прокурорская проверка выявила в колонии нарушение санитарных норм - в помывочных боксах режимных корпусов были повреждены стены и плитка. По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск и обязал администрацию исправительного учреждения устранить обнаруженные недостатки.

Сейчас при надзорном сопровождении прокуратуры в колонии проводят косметический ремонт помывочных боксов.