Российская армия получит новые танки Т-90М в этом году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в текущем году начнут получать новые танки Т-90М, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Согласно контракту, танки начнут поступать в войска в этом году", - сказал собеседник агентства.

Танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Т-90М "Прорыв" был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме "Армия" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".

В корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) не стали комментировать информацию о планах поставки Т-90М в Вооруженные силы РФ, отметив, что не могут раскрывать информацию о гособоронзаказе.