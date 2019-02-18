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Система управления военной полицией изменится с 1 марта

Есть обновление от 01:45

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский опыт применения военной полиции показал необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями, сообщил журналистам начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"Чтобы эти структуры - территориальные и войсковые подразделения военной полиции - объединить на территориях военных округов и Северного флота, принято решение ввести с 1 марта 2019 года должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции. Он же будет являться начальником регионального управления военной полиции округа", - уточнил он.

По его словам, полученный опыт показал, что необходимо координировать деятельность территориальных органов - военных комендатур, военных автомобильных инспекций, и создавать войсковые подразделения военной полиции.

"Первый опыт - это создание четырех батальонов военной полиции, которые сейчас выполняют специальные задачи за пределами Российской Федерации. Теперь в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках, в других структурах созданы войсковые подразделения военной полиции - это взвода военной полиции в каждой бригаде и полку, которые станут действенным рычагом командиров воинских частей при выполнении поставленных им задач", - сказал Ивановский.

Теги: Россия, Минобороны

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