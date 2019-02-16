Минобороны РФ сообщило о салюте в День защитника Отечества

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В программе салюта в День защитника Отечества, 23 февраля, будет тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Артиллерийские салюты будут произведены 23 февраля в 21:00 по местному времени в городах-героях - Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, - а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, говорится в сообщении военного ведомства.