ФСБ пресекла попытку создания ячейки ИГ в колонии в Тверской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Тверской области суд приговорил к 3,5 годам заключенного одной из колоний, призывавшего других осужденных к террористической деятельности, сообщила в субботу пресс-служба регионального УФСБ.

"УФСБ России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, идеологически связанной с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ. В результате расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), доказана причастность к публичным призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы на территории Тверской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, установлено, что он предпринимал попытки по формированию группы лиц из числа осужденных и их идеологической обработке в интересах ИГ.

Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда осужденному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы сроком на один год.

Приговор суда вступил в законную силу.