Дума начнет рассмотрение законопроекта об отдельном наказании для главарей ОПГ 21 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума намерена 21 февраля рассмотреть в первом чтении президентский законопроект об отдельном уголовном наказании для создателей и руководителей организованных преступных сообществ (ОПС), сообщили "Интерфаксу" в аппарате палаты.

Ранее председатель профильного комитета по госстроительсву и законодательству Павел Крашенинников сообщил "Интерфаксу", что Госдума планирует завершить рассмотрение законопроекта во всех трех чтениях в марте. По его словам, законопроект не требует длительных рассылок, поскольку относится к исключительному ведению федерального центра.

Президент РФ внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание преступного сообщества и руководство таким сообществом, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, из части первой статьи 210 Уголовного кодекса РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.

Сюда же предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создании устойчивых связей между ними, разработке планов и создании условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.

Подобные деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных выше, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, говорится в законопроекте.