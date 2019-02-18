На экс-главу томского управления МЧС Бегуна завели еще одно уголовное дело

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий (ст.286 УК РФ) бывшим руководителем Главного управления МЧС по региону Михаилом Бегуном, обвиняемым в получении взяток, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в понедельник.

"Следствие подозревает, что Бегун дал указание своим подчиненным выдать одной из местных компаний лицензию на тушение пожаров, зная, что фирма не имеет нужного оборудования и соответствующих кадров", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Ленинский районный суд Томска рассматривает по существу ранее возбужденное в отношении Бегуна уголовное дело о получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку 300 тысяч рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В суде представитель прокуратуры Наталия Бондаренко сообщила, что Бегун просил взятку у предпринимателя, заявляя, что деньги необходимы на оплату адвокатов кемеровских сотрудников МЧС, обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Бегуну инкриминируют получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия (п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ), он находится под стражей.