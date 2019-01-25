Обвиняемый в коррупции экс-глава томского МЧС Бегун не признал вину в суде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бывший глава томского управления МЧС Михаил Бегун, обвиняемый в получении взятки, в суде заявил о своей невиновности, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"В мое отсутствие подбросили папку с деньгами при свидетелях, один из которых - уголовник. Свою вину не признаю", - сказал Бегун.

По версии следствия, обвиняемый с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку 300 тыс. рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Представитель прокуратуры утверждает, что Бегун требовал от предпринимателя взятку для оплаты услуг адвокатов кемеровских пожарных, обвиняемых по делу "Зимней вишни". "Михаил Бегун предложил представителю ООО "Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз" выделить 300 тыс. рублей на оплату услуг адвокатов сотрудников МЧС Кемеровского управления МЧС", - сказал представитель прокуратуры в суде.

Бегуну инкриминируют п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия), он находится под стражей.

25 января Ленинский районный суд Томска начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Бегуна.