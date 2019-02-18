Песков рассказал, зачем читает турецкие газеты

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью турецкому изданию Hurriyet, что не забыть турецкий язык ему помогает чтение газет этой страны в оригинале.

"Я читаю газеты, но я не знаю новых (турецких СМИ - ИФ). Я читаю Hurriyet, Sabah и Cumhuriyet", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что помогает не забыть турецкий язык.

Песков учился в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова. Он рассказал газете, что изначально хотел учить арабский, но такую возможность ему не предоставили. После этого Песков начал изучать турецкий язык и в итоге полюбил Турцию.

По словам пресс-секретаря президента РФ, периодически он и сейчас разговаривает на турецком, когда в Москву из Турции приезжают друзья.

Говоря о работе с турецким языком, Песков рассказал, что в свое время находился в дружеских отношениях с турецким журналистом Дженком Башламышем, который сотрудничал с русскоязычной версией газеты Milliyet.

"Я не обучался журналистике, и поэтому не могу сказать, что эта профессия очень сильно меня привлекала. Тогда Дженк Башламыш работал в московском офисе Milliyet, и мы с ним дружили. Я стремился получить новую информацию, знания. Журналистика для меня - до сих пор "терра инкогнита", - добавил Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли в свое время он хотел поработать на Milliyet.