Эрдоган объявил о встрече с Путиным 14 февраля в Сочи

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье турецкому телевидению, что проведет переговоры с Путиным в Сочи в середине февраля.

"14 февраля мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи", - приводит слова президента Анатолийское агентство новостей.

Турецкие СМИ напоминают, что предыдущая встреча лидеров двух государств состоялась 23 января в Москве. Тогда Эрдоган и Путин обсуждали политическое урегулирование кризиса в Сирии посредством астанинского процесса, участниками которого являются Россия, Турция и Иран.