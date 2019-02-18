МВД собралось создать реестр всех зарегистрированных в РФ транспортных средств

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - МВД планирует создать государственный реестр всех транспортных средств с августа текущего года, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России разработан проект постановления правительства Российской Федерации "О государственном реестре транспортных средств", которым предусмотрено формирование и ведение реестра, установление порядка доступа к сведениям, которые в нем содержатся, а также выдача выписок с данными из реестра заинтересованным лицам и организациям", - сказала Волк.

По ее словам, создание государственного реестра транспортных средств обеспечит их госучет, а также межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде.

Первоначальное формирование реестра будет осуществляться из сведений о транспортных средствах, состоящих на государственном учете по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления, пояснила Волк.

"Разработанный нормативный правовой акт направлен на реализацию положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вступление в силу разработанного проекта постановления Правительства Российской Федерации предусмотрено в единую дату - с 4 августа 2019 года", - рассказала представитель МВД РФ.

Она добавила, что в настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.