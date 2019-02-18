Власти Петербурга согласовали марш памяти Немцова на площади Ленина

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение марша памяти Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала 24 февраля, сообщили организаторы мероприятия в понедельник.

"Сегодня администрация Санкт-Петербурга согласовала митинг памяти Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала (пл. Ленина) 24 февраля в 14.00. Решением оргкомитета принято ограничение - не более трёх флагов от каждой политической силы", - говорится в сообщении организаторов на странице в соцсети "ВКонтакте".

Организаторы уточнили, что на флаги с государственной символикой Российской Федерации и Санкт-Петербурга ограничений нет.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что Смольный отклонил все предложенные организаторами маршруты в центральной части города, предложив в качестве альтернативы Полюстровский парк. Организаторы заявили о намерении обратиться в суд.