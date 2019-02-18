Медведев подписал положение об обязательном присвоении звезд гостиницам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации российских отелей.

"Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке, - сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля: кто хотел, тот и рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают. А сейчас это должно быть в соответствии с этим документом, и уже развиваться на базе нормативных требований. Чтобы те туристы, которые путешествуют у нас по стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звезды нарисованными на отеле", - пояснил он.

"Эта "звездность" будет вводиться поэтапно. Причем в этом положении определено, какой набор услуг для клиента подразумевает каждая категория", - отметил премьер.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, с 2012 по 2017 год включительно туристический поток внутри России увеличился с 37 млн до 61 млн человек в год. "Сегодня в России насчитывается 31 тыс. гостиниц и 41 тыс. так называемых малых средств размещения", - сообщила она.

"Сама процедура присвоения звезд началась задолго до введения закона, и сначала эта система была абсолютно добровольной. До 1 января 2019 года в рамках добровольной системы сертификации звезды были присвоены 13 тыс. 881 объекту, что позволило сформировать некоторую устойчивую базу и отношение к этому процессу", - добавила она.

Голодец напомнила, что с 1 января процедура аккредитации стала обязательной. "Сегодня все службы готовы и Министерство экономики открывает портал. Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы. Одновременно будет открыта линия, которая позволит коллегам задавать вопросы, уточнять моменты - то есть, будет налажена система взаимодействия", - сказала вице-премьер.

"Со стороны правительства мы будем осуществлять мониторинг и вместе с общественностью, представляющей туристический бизнес, будем оценивать, насколько принятый сегодня порядок работает в интересах развития туризма и (с точки зрения - ИФ) отрасли, и непосредственно потребителей", - отметила она.

По словам Голодец, по истечении трех месяцев будет принято решение - стоит ли корректировать существующий порядок классификации или нет. "Мы приняли для себя такое решение, что по истечении этого срока порядок будет дальше развиваться или мы согласимся с системой, которая сегодня существует, может быть какие-то уточнения будут вноситься", - сказала она.

Медведев поручил Голодец наладить взаимодействие с представителями туристической отрасли и при необходимости учесть их предложения. "Если будут разумные предложения, то не нужно от них закрываться. Можно будет их тогда учесть и соответствующее положение изменить. Тем более эта система и в мире развивается, и у нас может развиваться. Прошу вас следить за этим", - сказал премьер.