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Суд изменил приговор экс-руководителям НИИ Минобороны и освободил их от наказания

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга переквалифицировал обвинение бывшему гендиректору Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Минобороны (ОАО "ГНИНГИ") Сергею Курсину и бывшему исполнительному директору учреждения и гендиректору ОАО "780 РЗ ТСК" Сергею Травину при обжаловании приговора по делу и освободил осужденных от наказания за истечением сроков давности, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Кировского суда Петербурга в отношении Травина и Курсина, которые были признаны виновными по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

"Приговор был обжалован стороной защиты, которая просила апелляционную коллегию оправдать Курсина и Травина, утверждая, что вред заводу причинен не был, а в действиях фигурантов отсутствует состав преступления. Представитель потерпевшего, также просивший фигурантов оправдать, пояснил суду, что от исковых требований отказался и согласился со стороной защиты, что действия осужденных существенного вреда заводу не нанесли. Санкт-Петербургский городской суд переквалифицировал деяние на часть 1 статьи 201 УК РФ и назначил наказание - 6 месяцев лишения свободы. Суд освободил Курсина и Травина от наказания за истечением сроков давности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор Курсину и Травину был вынесен 29 октября 2018 года.

"Не позднее 28 июня 2012 года Курсин и Травин решили совершить злоупотребление полномочиями в отношении вверенного им имущества - денежных средств ОАО "780 РЗ ТСК" с корыстной целью незаконного обогащения и извлечения выгод и преимуществ для другого лица - главного бухгалтера ОАО "780 РЗ ТСК", - сообщала ранее пресс-служба судов.

Осужденные формально уволили главного бухгалтера предприятия, а затем вновь приняли его на работу. При этом ему были начислены выплаты при увольнении и другие платежи.

"В результате формального увольнения и последующего приема П. (главного бухгалтера - ИФ) на работу Курсин и Травин нанесли ущерб ОАО "780 РЗ ТСК" на сумму 2 млн 171 тыс. 722 рубля 20 копеек", - отмечается в релизе.

Курсин и Травин свою вину не признали.

Суд первой инстанции назначил каждому из них одинаковое наказание: лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 1,5 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год.

Кроме того, в настоящее время еще одно уголовное дело в отношении Травина рассматривается в Ленинградском окружном военном суде. Вместе с тремя другими фигурантами Травин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Обвинение связано с хищением средств, выделенных по государственному контракту на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

"Как полагает следствие, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с июня 2014 года по апрель 2015 года, находясь в Москве и Санкт-Петербурге, путём обмана уполномоченных должностных лиц различных органов Минобороны России похитили государственные денежные средства, выделенные по госконтракту на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане, в размере 69 млн 172 тыс. 191 рубля", - сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теги: Петербург, Минобороны РФ
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