"Роскосмос" анонсировал отправку на МКС двух космических туристов до конца 2021 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и американская Space Adventure подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию, сообщает госкорпорация во вторник.

"Полет на борт станции состоится до конца 2021 года", - сообщили в госкорпорации.

Там напомнили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, причем один из них - дважды.

"Заключение указанного контракта позволит дополнительно загрузить производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности", - отметили в "Роскосмосе".

Там сообщили, что предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов, имена которых не называются.