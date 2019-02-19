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Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина

Короткий маршрут позволит сократить срок подготовки в полету, сообщил Дмитрий Рогозин

Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина
Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" начинает реализацию проекта по отправке на орбиту космических туристов для совершения одного витка вокруг Земли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Также запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал Рогозин во вторник в твиттере.

Ранее "Роскосмос" и американская Space Adventure подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию, сообщила госкорпорация во вторник. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года.

В госкорпорации напомнили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони - два раза.

"Заключение указанного контракта позволит дополнительно загрузить производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности", - отметили в "Роскосмосе".

Там сообщили, что предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов, имена которых не называются.

Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин

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