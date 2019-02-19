В Саратове объявили в розыск лже-чиновника, бравшего настоящие взятки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Саратове ищут мошенника, который, представляясь чиновником, обещал за миллион рублей обеспечить муниципальным жильем трех человек, поставив их на учет как нуждающихся; об этом во вторник сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, в 2012-2013 годах неустановленный мужчина, представляясь сотрудником администрации Ленинского района, предложил трем местным жителям купить право проживания в муниципальных жилых помещениях. Он обещал поставить их на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также заключить договоры социального найма с последующей приватизацией жилья.

В качестве вознаграждения за свою "услугу" мужчина получил более 1 млн рублей, своих обещаний не выполнил и скрылся с деньгами.

Заведено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве; лже-чиновник объявлен в розыск, сообщает СК.