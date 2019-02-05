Рязанский мошенник продал муниципальный коллектор и два участка газопровода

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Житель Рязани по подложным документам продал городским властям и коммерческим организациям муниципальный канализационный коллектор и два участка газопровода, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону.

Следствием установлено, что 42-летний мужчина по подложным документам представил в регистрационную палату данные, согласно которым муниципальный канализационный коллектор и два участка газопровода (каждый протяженностью более 500 метров), расположенных в Рязани на улице Мервинская, находятся на арендованном им земельном участке. В реальности же эти сооружения находились в другом месте.

Оформив на себя права собственности на эти объекты, мошенник через подставных лиц их продал их.

"В результате противоправных действий администрации города Рязани, коммерческой организации и ТСЖ причинен имущественный вред на общую сумму 6,5 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. На настоящий момент в отношении рязанца избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1,5 млн рублей, уголовное дело для рассмотрения передано в Советский районный суд города Рязани.