Росздравнадзор изъял из оборота препарат "Эпистат"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор вывел с российского рынка препарат "Эпистат", содержащий фенспирид, говорится в письме ведомства.

Из российских аптек будут изъяты таблетки и сироп "Эпистат" производства ОАО "Гедеон Рихтер".

Фенспирид - противовоспалительное вещество. Проведенные исследования на животных дали основания предполагать, что фенспирид может вызывать сердечную аритмию.

Ведомство просит свои территориальные подразделения "обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных препаратов", а производителя - предоставить сведения об изъятии из обращения этих лекарств.

В информации о лекарстве говорится, что это - препарат с противовоспалительной и антибронхоконстрикторной активностью.

14 февраля с российского рынка был выведен известный препарат "Эреспал", назначаемый для лечения заболеваний дыхательных путей. За несколько дней до этого появилась информация о том, что "Эреспал" был изъят из оборота во Франции из-за риска "вызывать нарушения сердечного ритма", говорилось в сообщении производителя лекарства.

В то же время Росздравнадзор отметил, что за 10 лет обращения в России лекарств с фенспиридом никаких тяжелых реакций выявлено не было, однако в ведомстве решили проверить все лекарства, содержащие данное вещество.