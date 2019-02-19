Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Владимир Познер извинился за неудачную шутку о китайцах в одной из серий проекта, в котором он вместе с Иваном Ургантом путешествует по Скандинавии.

Во вторник состоялось заседание Общественной коллегии по жалобам на прессу, где рассматривалась жалоба архитектора-градостроителя Туяны Басановой, которую оскорбила фраза Познера "Я не окосел?", произнесенная в связи с тем, что его окружало много китайцев. Шутка появилась в одном из сюжетов серии фильмов "Самые. Самые. Самые" о странах Скандинавии, по которой он путешествовал с ведущим Ургантом.

"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения. Я сострил, и сострил очень неудачно. Я не имел в виду никого обидеть. Я приношу свои извинения, и в соответствии с существующими правилами я об этом могу сказать где угодно и когда угодно. Так что прошу принять мои извинения абсолютно искренне", - сказал Познер, выступая на заседании.

В свою очередь Басанова сказала, что принимает извинения журналиста, отметив, что подобным шуткам и жестам не место в эфире федерального телеканала, который смотрит большое количество людей, тем более от такого интеллигентного ведущего, как Познер.

Решение Коллегии выработано на закрытой части заседания и будет обнародовано в течение трех недель, уточнил председательствующий во вторник глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

В заседании также приняли участие Татьяна Андреева, Ольга Кравцова, Артем Кирьянов, Юрий Казаков, Павел Одинцов, Евгений Гонтмахер.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации. Она была создана в 2005 году неофициальным соглашением между более чем 80 СМИ и не медийными НПО для осуществления функций третейского суда. Рассматривает жалобы аудитории СМИ на нарушение профессиональной этики журналиста и медиаэтики. Первой и главной практической задачей Коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных споров.