Подписан контракт на запуск в 2019 году к МКС трех пилотируемых "Союзов" и двух космических грузовиков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" заключила контракт на запуски шести ракет с пилотируемыми и грузовыми кораблями к Международной космической станции (МКС) в 2019-2020 годах, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Пять запусков запланированы на текущий год: это транспортные пилотируемые корабли Союз МС" под номерами 12, 13 и 14. Кроме того, к МКС отправят два грузовых "Прогресса" в этом году и еще один - в начале 2020-го.

По данным источника "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли, первый запуск состоится 14 марта на Байконуре, откуда к МКС ракета "Союз" должна вывести "Союз МС-12" с экипажем в составе Алексея Овчинина, Ника Хейга и Кристины Кук. Затем, 5 июня, с грузами для экипажа отправится "Прогресс МС-12".

В конце августа к МКС полетит "Союз МС-14" в беспилотном варианте с грузами. Его должна вывести на орбиту ракета-носитель Союз-2.1.А. с цифровой системой управления. В полете планируется протестировать взаимодействие системы аварийного спасения и новой ракеты "Союз-2", которая с 2020 года должна прийти на смену носителю "Союз-ФГ".

"Прогресс МС-13" и "Союз МС-15" предварительно планируется запустить в декабре текущего года, а "Прогресс МС-14" - зимой 2020 года.