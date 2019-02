Лавров призвал не отвечать на блокировку RT в Facebook по принципу "зуб за зуб"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров выступил против ответных мер, ограничивающих деятельность СМИ, и не рекомендовал профильным российским органам отвечать на блокировку ресурса RT в Facebook симметричными действиями.

"Я бы не рекомендовал принимающим решения инстанциям отвечать "зуб за зуб": вот наших журналистов ограничивают - мы будем ваших ограничивать", - заявил Лавров на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"На счет того, будут ли ответные меры, честно говоря, я категорический противник ответных мер в сфере ограничения деятельности средств массовой информации. Мне кажется, в том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и следствие нашей силы", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия - открытое общество, здесь работают украинские журналисты, которые достаточно агрессивно освещают происходящее в РФ, в российско-украинских отношениях, в отношениях России с Западом.

"Лучше нам сконцентрироваться на сохранении комфортных условий работы иностранных журналистов в РФ при самом жестком отстаивании прав наших журналистов за рубежом, с использованием всех институтов, которые обязаны обеспечивать свободу журналистов, их профессиональной деятельности, свободу доступа к информации", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что он рассчитывает на реакцию со стороны ОБСЕ. По словам Лаврова, в ОБСЕ "специально существует целый институт представителя по свободе СМИ, его функции сейчас исполняет Арлем Дезир".

"И мы его без работы не оставляем, у него достаточно много обращений от нас, на некоторые он начал реагировать. Надеюсь, что и на остальные реакции поступят. Причем не только в виде письменных ответов, а в виде конкретных шагов, которые он может и должен предпринимать в отношении тех стран, которые допускают нарушение свободы СМИ", - сказал Лавров.

18 февраля главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала Russia Today "In the Now". По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением "русского вмешательства".

В пресс-службе Facebook "Интерфаксу" сообщили, что аккаунты проекта телеканала RT "In the Now" будут разблокированы после того, как их владельцы сообщат информацию об аффилированных с ними компаниях и укажут страны, из которых страницы управляются.