Facebook назвал условие разблокирования проекта RT

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Facebook разблокирует аккаунты проекта телеканала RT "In the Now" после того, как их владельцы сообщат информацию об аффилированных с ними компаниях и укажут страны, из которых страницы управляются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе FB.

"Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы люди могли получать больше информации о страницах, которые они отслеживают. Например, сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще доступна еще не всем, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу", - говорится в сообщении Facebook, поступившем в ответ на запрос "Интерфакса" по поводу блокировки аккаунтов проектов телеканала Russia Today "In the Now".

В Facebook подчеркнули, что "люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook".

"В течение прошлого года мы усиливали меры по борьбе со скоординированной деятельностью по распространению недостоверной информации и спамом, который рассылался с целью получения финансовой выгоды", - добавили в компании.

В понедельник, 18 февраля, главреда RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала Russia Today "In the Now". По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением "русского вмешательства".

Telegram-канал RT уточнил, что речь идет о проекте телеканала в Facebook "In the Now", которое делает ведущая RT Анниса Науэй.

"У In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео. Популярный, вирусный проект. Был", - говорится в сообщении телеканала.

В сообщении говорится, что аккаунты проекта заблокированы, так как "скрывали связи с Кремлём".

"Так мы в очередной раз убедились, что в Facebook свобода слова - только для своих", - заявили авторы сообщения.

Позже в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с блокировкой Facebook страницы одного из проектов телеканала RT наносит ущерб реноме крупных международных цифровых компаний, которые зачастую используются правительствами недружественных РФ стран для оказания давления на российские СМИ.

"Что касается данного конкретного случая, то я бы не стал забегать вперёд, вначале нужно получить объяснения. Я считаю, что RT должна отстаивать свои интересы, должна получить объяснения, что послужило причиной (блокировки)", - отметил пресс-секретарь президента.

Он выразил надежду, что RT удастся отстоять свои права.