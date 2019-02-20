Родители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьми

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморья и департамент образования администрации края расследуют инцидент в городе Большой Камень, где родители учащихся за издевательства над их детьми избили пятиклассника в школьном туалете.

"Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми", - сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. Он добавил, что у него нет точных сведений о том, насколько серьезно пострадал школьник.

Собеседник агентства уточнил, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

По данным Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. Агентство отмечает, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Deita.ru также сообщает, что ранее пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу. Она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. "По факту произошедшего сегодня инцидента в школе Большого Камня прокуратура проводит проверку. В школу уже выезжал межрайонный прокурор для установления всех обстоятельств случившегося", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

По ее словам, надзорное ведомство проверит деятельность образовательного учреждения. Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В свою очередь в пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня, проводится проверка.