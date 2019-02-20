В Приморье завели дело против родителей, избивших пятиклассника-хулигана

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следствие в Приморье возбудило уголовное дело после того, как родители в туалете одной из школ Большого Камня избили пятиклассника за издевательства над их детьми.

"По факту причинения побоев 12-летнему ученику возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев)", - сообщается в среду на сайте СКР.

Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Кроме того, следователи намерены дать оценку работе школьной администрации, где произошло ЧП.

Как сообщалось со ссылкой на источник, утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми. Источник не сообщил, насколько серьезно пострадал школьник.

Известно, что родители ранее неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием пресечь хулиганские выходки пятиклассника.

По данным Deita.ru, мальчик приходил на занятия с ножом, издевался над детьми и портил их вещи, устраивал драки. Агентство отмечает, что родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Deita.ru также сообщает, что ранее пятиклассник сильно ударил в живот одноклассницу. Она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция.