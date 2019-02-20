Рейс Azur air из Новосибирска во Вьетнам задержан из-за неисправности самолета

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Азур эйр" из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) задерживается по техническим причинам, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Вылет по расписанию - 21:20 по местному времени во вторник (17:20 по Москве), отложен до 13:55 местного времени в среду. Причина - устранение неисправности воздушного судна", - сказала она.

На рейс зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка. В гостинице размещены 103 человека.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавила Горбунова.