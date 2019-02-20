Рябков охарактеризовал курс РФ в отношении США как "стратегическое терпение"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не рассматривают США в качестве партнера и считают, что в отношениях с этой страной приемлем термин "стратегическое терпение".

"Начнем с того, что американцы нам не партнеры", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Именно они в свое время употребили термин "стратегическое терпение", представляющийся подходящим для описания той линии, которую, думается, необходимо проводить в отношениях с Вашингтоном на обозримую перспективу", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".